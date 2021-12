Cairo: “Bremer? Non ho parlato con nessun club. Belotti rispetterà il contratto”

Le parole del presidente granata

Urbano Cairo , presidente del Torino , ha parlato al termine del Consiglio di Lega per decidere il futuro della Salernitana . Il patron granata ha parlato della situazione di alcuni suoi giocatori, in particolare di Bremer , Belotti e Pobega :

"Bremer seguito da Milan e Inter? Non ho assolutamente parlato con nessun club, è un nostro giocatore e resterà con noi fino a fine stagione. Belotti? Ha un contratto fino a giugno 2022, e rispetterà la scadenza. Pobega? Abbiamo il giocatore in prestito e sta facendo un buon campionato. È un ragazzo perbene. Al momento non abbiamo parlato con il Milan perché lo abbiamo in prestito e lo stiamo facendo giocare. Ne parleremo al momento giusto, ora è tutto prematuro perché stasera, domenica e giovedì giochiamo. Il mercato è molto lontano, adesso pensiamo al campo. Innanzitutto testa a questa sera in Coppa Italia".