Calcagno: “La pandemia deve dare spunti per migliorare il calcio. Juventus-Napoli…”

Il numero uno dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha spiegato l’andamento del calcio italiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “I club hanno aderito ad un protocollo che ha annullato due mensilità di stipendi per questa stagione sportiva. Al momento non ci sono in programma ulteriori incontri in tal senso con Del Pino. La pandemia è lo spunto iniziale per le riforme del sistema da portare avanti da ora in avanti. Quanto emerge nel nostro sistema è figlio di mancate scelte, non di scelte sbagliate. Juventus-Napoli? Non esiste un sistema sportivo superiore ad Asl o Ats. Il protocollo sta dimostrando una certa tenuta”.