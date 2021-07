Olimpiadi, nel calcio alcune sorprese: i risultati della prima giornata

Subito vibrante del emozionante questa prima giornata del torneo Olimpico di calcio.

Redazione ITASportPress

Qualche conferma e molti risultati inaspettati, quelli di questa prima giornata di partite valide per la ventisettesima edizione del torneo olimpico di calcio. Tra i risultati a sorpresa spicca il pareggio a reti inviolate tra la Spagna e l'Egitto.

FRANCIA - Clamorosa è stata la sconfitta per 4-1 subita dalla Francia per colpa del Messico. Vega, Cordova, Antuna e Aguirre i marcatori del Messico. L'unico gol per i francesi è stato realizzato dall'attaccante Gignac. Nello stesso girone A, vittoria del Giappone per 1-0 contro il Sudafrica, rete decisiva di Kubo.

VITTORIE - Romania e Nuova Zelanda volano a 3 punti dopo aver battuto rispettivamente Honduras e Corea del Sud. A condannare l'Honduras è un autogol, mentre la rete decisiva della Nuova Zelanda contro la Corea del Sud è firmata da Wood.

SORPRESE - Il girone C è certamente quello delle sorprese. Pareggio per 0-0 tra Spagna (a detta di molti la favorita del tormeo) e l'Egitto. L'Argentina viene clamorosamente sconfitta per 2-0 dall'Australia, grazie alle reti di Tilio e Wales.

BRASILE - I verdeoro si rendono protagonisti di una bella vittoria per 4-2 contro la Germania. Richarlison è protagonista con una tripletta ed è Paulinho a siglare il quarto gol per il Brasile, di Amiri e Ache i gol firmati dalla nazionale tedesca. Vittoria per 2-1 della Costa D'Avorio contro l'Arabia Saudita. Squadra africana in vantaggio grazie ad un autogol, al pareggio di Al Dawsari risponde Kessie, il quale sigla il gol decisivo per la vittoria.