Calcio in tv, Dazn a caccia di frequenze digitale terrestre

Battaglia aperta per passare dallo streaming al digitale terrestre

L'ultimo triplice fischio del calcio internazionale di questa stagione arriverà sabato prossimo con la finale di Champions League tra il Chelsea e il Manchester City allo stadio do Dragão di Porto. Poi tutti concentrati al calciomercato e proiettati subito dopo l'Europeo alla nuova stagione che avrà tante novità per i tifosi che guardano da casa le partite. Come riporta oggi Tuttosport, dall’anno prossimo il pallone sarà fruibile quasi totalmente via streaming, tra Dazn , Amazon Prime Video e altri servizi. Nonostante lo streaming, rimane comunque aperta la partita Dazn-digitale terrestre. Secondo il quotidiano, la piattaforma sta trattando l’acquisto di frequenze del digitale terrestre, che serviranno ad alleggerire la rete in caso di traffico eccessivo, permettendo agli abbonati di vedere la partita in maniera classica. Dazn continua a trattare con Urbano Cairo per il multiplex usato da LA7. Un’altra negoziazione riguarda invece la concessionaria pubblicitaria. Dazn potenzierà la sua struttura interna, ma verrà definita anche una collaborazione con un gruppo esterno.

MEDIASET - Mediaset sbarca ufficialmente nel calcio pay e lancia Mediaset Infinity. Visibile su smart tv e su tutti i device, la nuova piattaforma dell’emittente di Cologno Monzese rappresenta una grande novità per il pubblico. Si tratta di un nuovo modello digitale con un’offerta a piramide del tutto sperimentale che dalla tv generalista passa per film e serie tv in prima assoluta e arriva alle prossime tre stagioni della UEFA Champions League. Come spiega il Biscione in una nota, quello che è stato concepito è un sistema a più stadi, una vera e propria piramide di contenuti via via sempre più esclusivi. Si articola su tre livelli e avrà un prezzo di 7,99 euro al mese. Per la prima volta, si potranno vedere online su Mediaset Infinity 104 top match di Champions League a stagione, finale compresa. Partite a cui si aggiungono i 17 incontri gratuiti visibili su Canale 5 (anche in streaming) per un totale di 121 partite top a stagione offerte da Mediaset ai propri telespettatori. Tra i match, anche le migliori partite europee di Juve, Milan, Inter e Atalanta, le squadre italiane appena qualificate a fine campionato. E il prezzo dell’abbonamento non cambia: pur con l’aggiunta della Champions League il cliente di Mediaset Infinity continuerà a pagare solo 7,99 euro al mese. Lo riporta calcioefinanza.it