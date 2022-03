Calhanoglu: “Dispiaciuti per la mancata qualificazione. Italia? Questo è il calcio”

Le parole del centrocampista turco

"Ci dispiace non poter andare al Mondiale. Non siamo riusciti a entrare in partita nei primi 15′, né a fare ciò che avremmo voluto: siamo stati un po’ titubanti. Il mister ci ha motivati all’intervallo e trasmesso la forza per controllare la gara, abbiamo segnato e poi c’è stato quel rigore, che magari avrebbe potuto cambiare le cose. Non voglio però dare colpa a Burak Yilmaz, che si è preso la responsabilità di calciarlo. Non dimentichiamo che giocare contro il Portogallo, tra l’altro in casa loro, non è facile. Neanche l’Italia ce l’ha fatta, anche loro saranno delusi. Questo è il calcio, può succedere".