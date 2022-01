Cambio di programma al Manchester United: Rangnick può restare perché…

La dirigenza potrebbe pensare di confermare il mister anche al termine della stagione

Novità in terra inglese e precisamente in casa Manchester United . Infatti, secondo quanto riportato dal Sun , potrebbero essere cambiati i programma della dirigenza a proposito del futuro del tecnico Ralf Rangnick . Il tedesco, arrivato per prendere il posto di Ole Gunnar Solskjaer, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con possibilità di restare come consulente del club al termine di esso.

Qualcosa, però, potrebbe presto cambiare con la dirigenza che sarebbe rimasta piacevolmente colpita dal modo con cui Rangnick ha lavorato con la squadra e i risultati in termini di compattezza del gioco e della disposizione in campo. In tal senso, i vertici del Manchester United potrebbero decidere di cambiare i programmi e chiedergli di rimanere come allenatore. Se questo dovesse accadere, ovviamente significherebbe dire addio alle soluzioni di cui si era parlato in precedenza per la guida della squadra con i vari Mauricio Pochettino, Eric ten Hag e Brendan Rodgers che tornerebbero ad essere solo un "lontano" rumors...