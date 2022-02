Cancelo: “Il City merita di vincere la Champions. Inter e Juve due grandi club”

Le parole del giocatore portoghese

"Questo club merita di vincere la Champions League. È ciò per cui lavora. Ed è ciò che stiamo cercando di fare in questa stagione. Da quando sono qui, i miei compagni di squadra hanno vinto tutte le coppe (nazionali), ma non ancora la Champions League. Noi non siamo obbligati a vincere la Champions, ma ogni anno ci mettiamo dentro la voglia di vincerla. È una competizione molto difficile. In bianconero avevo un modo diverso di giocare, volevo solo divertirmi, godermi il calcio. Era una mia responsabilità più che dell’allenatore, è stata colpa mia. L’Italia è stata molto importante per la mia carriera, Inter e Juve sono due grandi club, ma Pep è stato fondamentale tatticamente. Tecnicamente sono sempre stato bravo, tatticamente sono migliorato molto in Italia. È stato un periodo di apprendimento, mi piaceva vivere a Torino e Milano".