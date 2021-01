Capello: “Che bravi Pioli e Maldini. Ibrahimovic non ha niente da invidiare a Messi e CR7”

Fabio Capello ha parlato dell’andamento del Milan ai microfoni di MilanNews: “Mi piace questa squadra e sono contento per Pioli, è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori che apprezzano la sua idea di calcio. Maldini? Sapevo che avrebbe fatto bene perchè un ragazzo veramente intelligente, mi ha sorpreso il modo in cui si è approcciato a questo nuovo mestiere. Il club è stato bravo a tenerlo in società e adesso i risultati si vedono. Ibra? Ha capito che i consigli che gli davo io i primi tempi gli sarebbero tornati utili per costruirsi la carriera, non ha niente da invidiare a Messi e Ronaldo”.