Capello: “Ultima spiaggia Pioli? L’Italia è così. Zaniolo ha un grosso problema”

"Esagerato parlare di "ultima spiaggia"? Sono d'accordo, non si dà tempo a nessuno di ricostruire e di rifare, di capire cosa ha sbagliato e cosa può migliorare. L'Italia purtroppo è così, non si ragiona e non si valutano le persone: vanno valutate per cosa hanno fatto e hanno dato, poi se commettono errori si cerca di risolvere tutto. Per la mia esperienza, il problema è sempre stato uno: chi non è abituato a vincere, e in questo caso ci sono stati molti giocatori, si adagia. E poi mi sembra che Ibrahimovic sia stato un fattore nello spogliatoio. È da un anno e mezzo che non c'è? Appunto. Bisogna capire il momento di intervenire, se non lo capisci vuol dire che non sei in grado di gestire una situazione difficile. Quelle facili le sanno gestire tutte, quando le cose non vanno serve qualcuno che ti faccia capire dove stai sbagliando, dove puoi migliorare e via dicendo".