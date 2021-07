Capello: “Finale Europeo? Voglio vinca l’Italia. Su arbitro e Var…”

L'ex mister e CT anche dell'inghilterra non ha dubbi sulla squadra per cui farà il tifo

Per una volta lascia da parte le vesti di mister e CT e parla quasi esclusivamente da tifoso. Fabio Capello , storico ex mister e con un passato da commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato a Marca della finale di Euro 2020 tra i Tre Leoni e l' Italia .

Nessun dubbio per Don Fabio che da buon italiano farà il tifo solo per gli Azzurri: "Non ho il cuore diviso. Voglio che l'Italia vinca. L'Inghilterra ha una buona squadra. Fisicamente molto forte. Poi c'è Kane un bomber vero un 9 puro. Chissà se la Spagna avesse avuto uno così...". "Del mio tempo da CT dell'Inghilterra c'è solo Kyle Walker. Sterling? Molto abile e rapido, può decidere le partite da un momento all'altro".