Capello ricorda Maradona e Rossi e si commuove: “Allenatevi bene perchè quando arriverò io vi farò correre”

Si commuove Fabio Capello in diretta su Sky per ricordare Paolo Rossi scomparso la scorsa notte all’età di 64 anni e Diego Maradona morto lo scorso 25 novembre dopo aver festeggiato le 60 primavere. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha avuto questo messaggio per i due campioni deceduti quando era in collegamento insieme ad Ilaria D’Amico su Sky Sport 24: “So che state palleggiando insieme. Allenatevi bene perchè quando arriverò io vi farò correre”. Uno degli omaggi più belli per Diego e Pablito che hanno evidenziato anche un Capello sensibile e non burbero.