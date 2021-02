Capello svela: “L’Inter è matura e ha due calciatori che fanno la differenza. Il Milan mi ha lasciato a bocca aperta”

Lo storico allenatore ex Roma, Milan e Real Madrid, Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dell’accesa lotta per lo scudetto: “Venerdì sono stato a Milanello a vedere l’allenamento del Milan e la squadra mi è piaciuta tantissimo, c’è allegria, c’è attenzione e voglia di fare grandi cose. C’è un grande spirito di gruppo, l’allenamento mi ha lasciato a bocca aperta. Tutto questo sarà un fattore importantissimo. Il Milan ha ormai immagazzinato le idee di mister Pioli. Credo che i rossoneri possano ambire a vincere lo scudetto. Inter? Ha acquisito maturità e robustezza, Barella e Hakimi sono due calciatori che fanno la differenza”.