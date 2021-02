Carlo Mazzone a 83 anni sbarca sui social grazie al nipote

I social sono per tutte l’età e anche chi ha i capelli bianchi non resiste ai post e ai messaggi con gli amici ma anche con i vecchi colleghi. Così anche l’ex allenatore Carlo Mazzone che compirà 84 anni a marzo ha deciso di aprire un profilo social unendosi ai suoi tanti amici. L’ex allenatore del Brescia ma anche di Roma, Napoli e Fiorentina facendosi aiutare dal proprio nipote Alessio molto più esperto con i social, ha aperto un canale Twitter. Per ora solo tre le foto “cinguettate”, una con la maglia dell’Ascoli (club nel quale prima militato prima da giocatore e poi da allenatore), una insieme a moglie e nipoti scattata nell’ultimo Natale e un’altra da bisnonno. Poi due interviste, una di Totti e una di Guardiola, che commentano il rapporto con lui.