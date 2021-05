Carragher consiglia il Liverpool: “L’era di Salah, Mané e Firmino deve finire…”

Il commento dell'ex difensore sull'attacco dei Reds e le manovre per il futuro

Redazione ITASportPress

Una stagione fatta più di bassi che di alti. In casa Liverpool non è stata un'annata facile tra pandemia di Covid, infortuni e risultati che non sono stati all'altezza. Ecco perché Jamie Carragher, senza troppi giri di parole, ha voluto dare ai Reds, sua storica ex squadra, un consiglio importante che suona come una stroncatura - dopo tanti elogi va detto - soprattutto per tre calciatori in particolare.

Il consiglio di Carragher

Parlando a Sky Sports, l'ex difensore inglese ha commentato: "La gente ha detto che gli attaccanti sono fuori forma, ma è passato troppo tempo per dire che sia una questione di forma. La gente continua a parlare dei problemi del Liverpool in riferimento ai giocatori della difesa, con l'assenza di Van Dijk come il problema più grande della squadra. Ma io dico che la questione più importante non è in difesa ma da un'altra parte del campo", ha detto Carragher,

"Sappiamo che sia Virgil van Dijk che Joe Gomez torneranno la prossima stagione. Ma il problema è che i 'famosi' tre davanti del Liveprool saranno ancora lì. Certo, hanno avuto la fortuna che in qusta stagione Diogo Jota sia in qualche modo espolso. Ma lo dissi già mesi fa. I tre davanti Salah, Mané e Firmino devono 'spezzarsi'. Non possono stare ancora insieme. Nessun trio d'attacco dura mai così tanto".

"Quando guardi altri grandi tridenti offesivi del passato, beh, durano tre anni forse e poi si cambia. Il Liverpool sta insieme probabilmente da quattro o cinque anni, quindi ha bisogno di sciogliersi in estate. L'era dei tre davanti deve finire. Il Liverpool deve investire in quel reparto oltre che in un difensore centrale. I tre attaccanti sono stati fantastici, ma il Liverpool è in quella fase ora in cui ha bisogno di qualcos'altro e questa situazione deve essere corretta".