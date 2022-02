Carragher: “Riportare CR7 allo United un errore. Confermarlo sarebbe anche peggio”

Il parere dell'ex difensore

ERRORE - "Il contributo inestimabile di Cristiano Ronaldo alla vittoria del Manchester United in Premier League sul Brighton è stato un altro esempio della sua impareggiabile fame di gol e vittorie. Ma non cambia questa realtà: lo United ha commesso un errore portandolo nuovamente in squadra la scorsa estate. Un errore che sarà ancora più grande se deciderà di tenerlo nella prossima stagione", ha sentenziato Carragher. "Se lo United vince, perde o Ronaldo segna o resta a digiuno si parla sempre di CR7 e non della squadra. Dopo la gara col Brighton Ronaldo ha pubblicato qualcosa sui social e c'è stato ancora rumore. Rumore che non si può evitare. Ogni volta che CR7 fa qualcosa, che esce perché si è vinto, che esce e si è perso c'è rumore e si crea qualcosa. Ogni volta che lo dico in tv le mie parole vengono interpretate come una critica aspra ma non lo è. È un'osservazione ponderata. Nessun giocatore singolo può mai essere più grande del club. La mia conclusione lo scorso agosto è stata che portare nuovamente Ronaldo allo United avrebbe probabilmente creato più problemi di quanti ne avrebbe risolti per lo United. Se questo nuovo matrimonio è limitato a solo una stagione allora ci saranno meno problemi di quelli che ci potrebbero essere se verrà confermato".