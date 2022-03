Carragher: “Se Havertz continuerà a giocare così, Lukaku dovrà andare via dal Chelsea”

L'ex difensore commenta la situazione del belga in maglia Blues

Jamie Carragher , ex difensore del Liverpool e oggi commentatore per SkySports UK ha parlato del Chelsea ma soprattutto dell’esplosione in casa Blues di Kai Havertz ormai stabilmente titolare e al centro dell'attacco dei londinesi a discapito dello strapagato ex Inter Romelu Lukaku . In occasione del Monday Night Football, l'ex leggenda del calcio inglese ha spiegato come le prestazioni del tedesco possano seriamente influire sul futuro del belga.

ADDIO - “Per la prima volta Havertz ha un ruolo in questa squadra e se continuerà ad essere lui l’attaccante principale del Chelsea credo che non ci possa essere spazio per Lukaku in futuro", ha detto Carragher. "Penso che dovrà iniziare a guardarsi attorno perché non può essere uno di quei giocatori che viene utilizzato sporadicamente”. E ancora: "Se questa scelta di Tuchel di avere Havertz come attaccante centrale continuerà e lo vedremo giocare come sta facendo ora di settimana in settimana. Beh, penso che Lukaku dovrebbe andare via. Se invece Havertz non continuerà così potrebbe anche accadere che il Chelsea faccia quanto fatto la scorsa stagione: comprare un altro Lukaku o un altro attaccante".