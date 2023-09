Caso Rubiales, Tebas: “È la più grande crisi reputazionale di sempre”

Il presidente de LaLiga spagnola, Javier Tebas, non ha utilizzato mezzi termini per descrivere il momento: "La più grande crisi reputazionale di sempre per il nostro Paese" - ha spiegato da Oporto

Redazione ITASportPress

Intervenuto sul caso Rubialesdurante il Thinking Football Summit in corso a Oporto, il presidente de LaLiga spagnola, Javier Tebas, non ha utilizzato mezzi termini per descrivere il momento: "È la più grande crisi reputazionale che il calcio spagnolo deve affrontare"- ha tuonato il numero uno del massimo campionato spagnolo.