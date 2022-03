Caso Zouma, il West Ham dona soldi a enti per la protezione animali

L'iniziativa del club londinese

Kurt Zouma ha fatto scoppiare un vero e proprio caso in Inghilterra. Il difensore del West Ham è infatti accusato di maltrattamento nei confronti del suo gatto, dopo le scene immortalate dal video pubblicato dal fratello del giocatore che ha fatto il giro del web. Nella giornata di oggi il club inglese ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha confermato di aver donato soldi a favore di enti di protezione animali in tutto il mondo, anche in Ucraina. Questa la nota ufficiale:

"Il West Ham ha il piacere di confermare la donazione di soldi effettuata nei confronti di enti di protezione animali, in seguito alla multa che il club ha inflitto a Kurt Zouma. Le donazioni sono state effettuate anche per gli enti che operano in campo internazionale, comprese le organizzazioni che sono state in grado di occuparsi del riparo, del salvataggio e del benessere degli animali in Ucraina durante l'attuale crisi".