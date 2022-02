Caso Zouma, il West Ham lo mette fuori rosa con una multa salatissima

La decisione del club londinese

Tiene banco in Inghilterra il caso di Kurt Zouma . Il difensore del West Ham si è reso protagonista in negativo di un video nel quale lo si vede maltrattare, a calci e schiaffi, un gatto, immagini che hanno fatto il giro del web, suscitando lo sdegno generale. Nella partita di ieri contro il Watford, il francese è stato fischiatissimo dai suoi stessi tifosi, e subissato di critiche e insulti sui social.

Zouma dovrà pagare una salatissima multa di 300.000 euro e gli Hammers hanno deciso di metterlo fuori rosa. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, con il permesso delle autorità inquirenti, ha inoltre preso in affido temporaneo i due gatti del giocatore. Nel mentre è stata aperta un'indagine da parte della polizia di Exes, zona orientale di Londra dove risiede il giocatore.