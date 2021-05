Cassano: “In C piazze calorose poi il mio Bari fatto fuori da un paesino. Disastri De Laurentiis”

Una critica dura di Fantantonio ai De Laurentiis

Il Bari ha chiuso ancora una volta una stagione deludente. Dopo una regular season deludente, l'uscita di scena nel secondo turno dei playoff eliminato dalla Feralpisaò. Un disastro finanziario per il club della famiglia De Laurentiis che dovrà mettere ancora tanti soldi per portare in B al terzo assalto il Bari. Soltanto quest’anno la società pugliese ha accusato una perdita secca di bilancio di 4 milioni di euro, con il patrimonio netto della società ridotto a 541 mila euro, come riporta la Gazzetta dello Sport. Normale, visto che al 31 dicembre scorso l’ammontare degli stipendi dei tesserati sfiorava i 6 milioni e mezzo, oltre a 4 milioni di premi che, ovviamente, non saranno riconosciuti. Altro che Serie C… Si rende necessario pertanto un rifinanziamento importante, da parte della casa madre, per riportare i conti a posto.

CASSANO - Antonio Cassano che è di Bari Vecchia si è messo in luce proprio in maglia biancorossa nella partita di campionato contro l'Inter di Laurent Blanc. Oggi Fantantonio nella consueta diretta su Twitch in onda sulla Bobo Tv, ha parlato dei playoff di Serie C, soffermandosi sulla squadra del suo cuore: "In Serie C ci sono grandi squadre, l'Alessandria, il Padova, l'Avellino, cavolo, sono tutte forti. Piazze stupende e molto calorose. Non so dare una favorita in vista della prossima stagione, se proprio devo dirne una dico sicuramente il Padova, poi ci sono anche la stessa Alessandria e l'Avellino. Il Bari ha perso contro la FeralpiSalò, cioè ci rendiamo conto? Bari, una metropoli, che perde contro un paesino del genere. Bari è una città che ti da l'anima, una piazza calda, affascinante, che dà tutta se stessa, ma questa squadra ha un grande problema: lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo anche al Bari. Non dimentichiamoci che in due anni ha cambiato cinque tecnici".