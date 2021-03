Cassano: “Kessie impressionante, giocherebbe titolare anche nel Bayern e nel Barcellona”

Nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch ha parlato Antonio Cassano, l’ex fantasista si è espresso su Kessie e sulla grande prestazione del Milan in casa del Manchester United: “Kessie mi sta impressionando. Avevo dei dubbi ma adesso sta facendo qualcosa di incredibile. Non credo che attualmente esista una squadra in cui non giocherebbe titolare. Potrebbe giocare nel Bayern e nel Barcellona senza problemi. Mi sta impressionando per qualità e quantità. Il Milan è l’italiana che più mi ha sorpreso in questa settimana di sfide europee. Si è dimostrata squadra senza grandi nomi giocando una grande partita contro la squadra che aveva vinto solo pochi giorni prima contro il City dei record” – afferma Cassano alla Bobo TV – .