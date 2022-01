Cassano tira un sospiro di sollievo: “Che spavento! Contento di tornare a casa”

Le parole dell'ex blucerchiato

Non sono state delle ore felici per Antonio Cassano . L'ex giocatore della Sampdoria è stato ricoverato a Genova dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute dopo la positività al Covid. Nelle ultime ore, una sopraggiunta complicazione lo ha costretto al ricovero presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene. Sono contento di poter tornare a casa", queste le parole pronunciate da Fantantonio e riferite dal professore Matteo Bassetti che lo ha curato nel reparto di malattie infettive . "Lui ha fatto 2 dosi di vaccino e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Cassano si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in un paio di giorni si è risolto tutto. Ovviamente la presa in carico diretta non è uno scrupolo che abbiamo per i vip. Da quando c'è il fast track abbiamo preso in carico oltre 1000 persone", ha rassicurato l'infettivologo.