Catania, alle 20 arriva Tacopina. La firma con la ‘benedizione’ di Angelo Massimino?

Momenti febbrili a Catania per l’esito della trattativa in corso tra il gruppo Tacopina e la Sigi. Gli incontri vanno avanti ormai da mesi e domani potrebbero concludersi positivamente con la firma del preliminare di vendita. Secondo quanto appreso da Itasportpress, Joe Tacopina alle 20 sarà a Catania e avrà un confronto in serata con i soci della Sigi per trovare l’intesa e sciogliere gli ultimi nodi della complessa operazione di vendita. L’avvocato newyorkese è venuto dagli Stati Uniti confermando il forte interesse e tratterà in prima persona l’acquisizione del club rossazzurro con la cordata etnea che ha salvato categoria (Serie C), matricola e storia con una manovra rischiosissima portata a termine in estate nonostante la mole di debiti che supera i 50 milioni. La fumata bianca se tutto va bene potrebbe arrivare domani, un giorno importante per tutta la Catania sportiva e non solo, visto che coincide con il giorno di nascita del Presidentissimo Angelo Massimino, a cui è intitolato lo stadio di Piazza Spedini. Massimino è nato il 16 gennaio del 1927. Con la ‘benedizione’ del Cavaliere insomma Tacopina potrebbe diventare il primo presidente straniero della storia del club dell’Elefante.