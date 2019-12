Catania, altro viaggio felice: poker al modesto Rieti

Il Catania in appena quattro giorni fa doppio bottino pieno in trasferta. Al successo in Coppa Italia con il Potenza, è seguito quello di oggi, diciassettesima giornata di Serie C, contro il modestissimo Rieti allo stadio Manlio Scopigno semi vuoto. Padroni di casa che hanno giocato per quasi un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Granata. Poi rosso anche a Dall’Oglio al 46′. A sbloccare il match è stato Di Molfetta con un gol per tempo, poi Di Piazza sempre nella ripresa ha siglato il suo sesto gol in campionato. Infine a 10’ dalla fine il poker firmato da Emanuele Catania. Unica macchia di oggi per gli ospiti la disattenzione difensiva che ha permesso al Rieti di siglare il gol del 3-1. Partita senza storia con l’undici di casa che si è complicato la vita da solo servendo assist al bacio al numero 8 etneo che ha punito i laziali con due conclusioni ben indirizzate e con la complicità del portiere di casa. La squadra di Lucarelli non ha mai rischiato nulla, a parte il gol subito, e la differenza di valori tecnici con gli avversari è stata abissale. Ciò nonostante Furlan non è riuscito a mantenere imbattuta la porta per la sbavatura della difesa etnea. La vittoria di oggi è una bella boccata d’ossigeno per la squadra di Lucarelli che si porta a quota 24 punti e con una gara in meno può sperare di riportarsi a ridosso delle prime in classifica.

TABELLINO

RIETI-CATANIA 1-4

Marcatori: Di Molfetta 13′ e 48′, Di Piazza al 69′, De Sarlo al 73′, Catania 83′

Rieti (3-4-3): Addario, Gigli, Granata, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli; De Paoli (dal 61′ Marino) , Beleck (dal 61′ De Sarlo) , Marcheggiani. A disposizione: Lazzari, Pegorini, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, De Sarlo. Allenatore: Caneo

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Biondi (dal 58′ Barisic) , Rizzo, Dall’Oglio; Di Molfetta (dal 76′ Catania), Di Piazza (dal 76′ Curiale) , Mazzarani (dal 47 s.t Biagianti) . A disposizione: Martinez, Noce, Bucolo, Curiale, Marchese, Llama, Barisic, Catania, Biagianti, Rossetti. Allenatore: Lucarelli.

Ammonizioni: Zampa, Granata (Rieti), Dall’Oglio (Catania), Biagianti (Catania)

Espulsioni: Granata (Rieti), Dall’Oglio (Catania)

Note: 2′ recupero p.t / 3′ recupero s.t