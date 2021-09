Catania, Baldini: “Test importante per i ragazzi domani a Catanzaro”

Il tecnico etneo presenta il match di Coppa Italia al Ceravolo

Match di Coppa Italia domani per il Catania che nel secondo turno affronterà il Catanzaro al Nicola Ceravolo. Il mister Francesco Baldini presenta la gara: "Dopo Pagani resta la convinzione di aver fatto una buona prestazione. A Catanzaro c'è subito la possibilità di riscattarci anche se vedremo in campo più giovani e chi ha bisogno di mettere più minutaggio nelle gambe come Piccolo che partirà titolare. Vorrei vedere più cattiveria agonistica in campo dai ragazzi e bisogna essere più cinici. Dobbiamo avere la voglia costante di crescere. Il Catanzaro ha una squadra per vincere il campionato e domani sarà un bel test per i nostri ragazzi".

CONVOCATI - Al termine della rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato venti calciatori per la sfida al Catanzaro, in programma domani alle 17.30 allo stadio "Nicola Ceravolo" e valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, in Calabria. Assenti Russotto e Calapai.