Catania, Bergessio: “In futuro farò l’allenatore”

Gonzalo Bergessio ama Catania ma questo forte sentimento è ricambiato dai tifosi rossazzurri che non dimenticano ancora le gesta dell’attaccante classe ’84. “Il momento più bello della mia carriera in Italia l’ho vissuto a Catania – ha affermato Lavandina -. In quegli anni ero davvero ad un ottimo livello. Le persone lì mi amano molto. Attualmente mi trovo benissimo al Nacional”. L’ex attaccante del Catania, con il club uruguaiano ha segnato 60 gol nelle 113 partite giocate. Appena appenderà gli scarpini al chiodo Bergessio ha svelato cosa farà: “Mi sono preso il patentino di allenatore e appena concluderò la carriera rimarrò nel mondo del calcio guidando una squadra dalla panchina. Mi piacerebbe cominciare qui al Nacional in futuro perchè il presidente mi stima parecchio”.