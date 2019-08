Catania, Camplone: “A Venezia per giocarci la nostra partita e portare a casa la qualificazione”

Il tecnico del Catania, Andrea Camplone analizza il pareggio con il Cagliari nel test amichevole del Massimino, e si proietta anche alla prossima sfida di Coppa Italia con il Venezia al Penzo. “I nuovi si stanno inserendo piano piano ma tutti hanno fatto una buona partita col Cagliari. Il test è stato importante contro una squadra di Serie A, ma c’è tempo per lavorare e inculcare le mie idee. Queste partite ci servono per fare minutaggio. Curiale ha iniziato bene la stagione con una voglia matta di riscatto. Mercato va bene così visto che siamo coperti in tutti i ruoli. Qualcuno vuole andare via perchè c’è troppa concorrenza ma vediamo nei prossimi giorni. A Venezia andiamo per fare la nostra partita e cercheremo di qualificarci”.