Catania, Camplone: “Voglio vedere una squadra furba in campo”. I convocati per il Picerno

Il tecnico del Catania Andrea Camplone ha presentato il match con il Picerno di domani al Massimino con inizio alle ore 15: “E’ una partita da vincere a tutti i costi visto che poi bastano due vittorie consecutive per risalire in classifica. L’arrivo dei tifosi in settimana a Torre del Grifo è stato importante. Ci hanno chiesto l’impegno e non la vittoria e i ragazzi in campo domani devono dare tutto. Qualche errore ci è costato caro in trasferta e forse ci vorrebbe più furbizia in area. A volte anche un pestone sull’avversario o allargare le braccia ti aiuta. Bisogna tirare fuori la furbizia ed essere più cattivi. Facciamo fatica sulle letture e non c’è feeling di reparto e spero che domani si inizi a vedere più sicurezza in difesa. Tutti devono ragionare allo stesso modo e non avere letture personali. Mbende ha avuto problemi di comunicazione visto che non parla in italiano”.

L’allenatore del Catania Andrea Camplone ha convocato 22 giocatori per la sfida al Picerno: Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 34 Giorgio Coriolano 1 Jacopo Furlan 22 Miguel Ángel Martínez DIFENSORI 21 Kevin Biondi 26 Luca Calapai 3 Moïse Emmanuel Mbende 2 Mario Noce 14 Salvatore Simone Pino 20 Giovanni Pinto 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 23 Jacopo Dall’Oglio 16 Cristian Ezequiel Llama 10 Francesco Lodi 32 Andrea Mazzarani 18 Giuseppe Rizzo 6 Nana Addo Welbeck-Maseko ATTACCANTI 17 Maks Barisic 19 Emanuele Catania 11 Davis Curiale 9 Matteo Di Piazza 24 Gian Marco Distefano 29 Mattia Rossetti