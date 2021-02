In occasione di Catania-Virtus Francavilla, in programma sabato 13 febbraio allo stadio “Angelo Massimino”, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha concesso l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento e ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori rossazzurri in memoria di Grazia Codiglione, presidente del Calcio Catania dal 1996 al 2000.