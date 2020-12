Catania, i calciatori che hanno indossato per più tempo la maglia numero 10

La maglia numero 10 è quella più ambita dai tifosi perchè esprime per eccellenza, l’essenza del calcio. Nella storia del calcio la 10 in assoluto è quella di Maradona eroe del Mondiale 1986 con l’Argentina, che ha incantato Napoli. Anche a Catania la numero 10 negli anni è stata indossata da grandi calciatori. Ecco chi sono, dal 1995-96 (quando vennero introdotti i numeri personali ed abbandonati quelli classici dal 1 all’11) i numeri 10 rossazzurri e per quante partite hanno indossato la maglia.

