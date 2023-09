Catania, ecco cosa può dare Deli al centrocampo rossazzurro

Deli, vanta ben 110 presenze in Serie B e oltre 120 in Lega Pro, campionato di cui è assoluto riferimento. Centrocampista centrale capace di giocare anche da trequartista, Francesco Deli ha realizzato 36 gol e 22 assist in carriera. Numeri importanti, che non fanno altro che ampliare ulteriormente una rosa di spessore come quella del Catania di Luca Tabbiani. Vista l'assenza della preparazione fisica estiva, è molto probabile che al calciatore ex Cremonese occorrerà del tempo per entrare a pieno regime tra i rossazzurri. Tuttavia, come anticipato, l'innesto di Deli regala al Catania una nuova e ulteriore spinta offensiva di cui la squadra aveva bisogno.