Catania, emergenza in attacco: Curiale si ferma? Le ultime di mercato

Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo con il tecnico Lucarelli che ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche specifiche in vista della sfida alla Viterbese Castrense, in calendario domenica alle 15.00. In chiusura, sessione riservata alle combinazioni offensive sugli sviluppi dei calci piazzati. Da Torre del Grifo non arrivano buone notizie visto che oltre che agli squalificati Esposito e Silvestri c’è da fare i conti con l’infermeria. Difesa a pezzi per l’indisponibilità di Saporetti e Noce ma anche in attacco ci sono problemi dopo la partenza di Di Piazza. Filtra una indiscrezione da Torre del Grifo che se dovesse essere confermata potrebbe complicare i piani di mister Lucarelli in vista della partita di campionato con la Viterbese e poi mercoledì prossimo con la Ternana in Coppa Italia. L’attaccante Davis Curiale pare che abbia accusato un malanno fisico abbastanza serio. Si parla addirittura di un lungo stop ma per la conferma si attende il comunicato della società etnea.

MERCATO – Dopo l’ufficializzazione di Salandria, si attende il sì di Signorini. Il difensore del Catanzaro comunque è vicinissimo a vestire la maglia rossazzurra. Si allontana invece Romuald Lacazette centrale classe ’94 attualmente svincolato, che ha chiesto uno stipendio importante. Per l’attaccante Saraniti invece si attende che il Vicenza trovi un valido sostituto e poi sarà del Catania.