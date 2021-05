Catania, Ferraù tranquillizza i tifosi: “Iscriveremo la squadra in Serie C”

Settimana importante per il futuro del club etneo

Certezze Sigi sul futuro del Calcio Catania . Il presidente della società proprietaria del club avv. Giovanni Ferraù, che da giorni sta cercando di far salire a bordo nuovi investitori, sia locali che stranieri, ritiene che anche il dialogo con Joe Tacopina si possa riaprire. In effetti se la Sigi cambia strategia, è possibile che dagli Stati Uniti il tycoon possa prendere il primo aereo e precipitarsi a Catania per intavolare una nuova trattativa. Tacopina ha confermato ai microfoni di Itasportpress anche ieri sera che il suo progetto è di ampio respiro e vuole adottare il modello Real Madrid .

NESSUN DUBBIO - L'avv. Ferraù tranquillizza i tifosi del Catania che il club verrà iscritto al campionato e la matricola avrà lunga vita, come sottolinea al quotidiano La Sicilia: "La squadra rossazzurra sarà iscritta al campionato di Serie C. Stiamo esaminando attentamente la situazione e contrariamente a quanto pensa qualcuno, il Catania parteciperà al prossimo campionato. Abbiamo delle interlocuzioni in corso e non abbiamo chiuso le porte a nessuno. Con Tacopina si può riaprire un dialogo, ma quella che sta per iniziare è una settimana intensa. Quel che posso dire è che il 28 giugno ci iscriveremo al campionato e dai primi calcoli credo che servirà la stessa somma della scorsa stagione".