Catania, per il ritorno in Serie C organizzati tanti festeggiamenti

Si avvicina il giorno della festa per il Catania che è a un passo dal ritorno nel professionismo. Questo evento sarà festeggiato alla grande. C’è molta attesa e fibrillazione per la partita di domenica (fischio d’inizio posticipato alle ore 15) contro il Canicattì , che potrebbe già sancire l’aritmetica promozione. La società etnea sta preparando delle sorprese per gli eventuali festeggiamenti.

È stato già prenotato, infatti, il bus scoperto. Se il Catania dovesse ottenere domenica la promozione in Serie C, tornando da Caltanissetta (campo neutro del match esterno contro il Canicattì), farebbe il giro dei quartieri del centro storico a bordo di un mezzo senza tettoia. Un’idea della società per dire grazie a tifosi e cittadini che hanno sostenuto l’avvio del nuovo progetto targato Pelligra.

Il percorso dovrebbe partire dallo stadio (che comunque resterà chiuso) per snodarsi tra le vie del centro sportivo, transitando dalle piazze storiche limitrofe fino ad arrivare al lungomare e convergere soprattutto in piazza Europa. Insomma, Catania è pronta a colorarsi per festeggiare il ritorno in grande stile in Serie C, dopo un anno di purgatorio. Il programma della festa è ancora in via di definizione, soprattutto per garantire l'ordine pubblico, poiché sono previste decine di migliaia di tifosi rossazzurri.