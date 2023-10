Catania, Grella: “Tabbiani è l’uomo giusto. Voglio cambio atteggiamento e rispetto”

"Non potevo mai immaginare questa tensione al Massimino: solo insieme noi possiamo avere successo in questa città. Questo non vuol dire che non ci possano essere critiche, ma ci sono attacchi personali che fatico a comprendere. Fin dal primo giorno c'era sempre un dialogo corretto, onesto e professionale, ma nell'ultimo periodo faccio fatica. Io non accetto chi non si comporta in un determinato modo all'interno del club, non accetto chi non segue la linea e i nostri valori. Questi, hanno due concetti per me fondamentali. Sono cinque, ma ne cito solamente due: rispetto, ammettere gli errori". A proposito di errori, spiega Grella: "Ci sono stati, dal ritiro ad altre scelte. Tutte decisioni condivise, ma io avevo l'ultima parola, l'ho presa e me ne prendo la responsabilità. Io penso che questi errori possano farci crescere. Quando si commette uno sbaglio e si capisce di farlo, si cresce e si prova a migliorare. Da più di un mese facciamo alcune riflessioni, per me è tutto molto chiaro".