Catania, i 23 convocati di Lucarelli. C’è anche Di Piazza

Al termine della rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato 23 giocatori per la sfida al Potenza, in programma domani alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2019/20. Prima convocazione per il centrocampista della Berretti Giulio Frisenna, catanese classe 2002, e per Bruno Vicente, Alessio Curcio ed Orazio Di Grazia: indosseranno le maglie numero 30, 4, 10 e 25. Indisponibili Dall’Oglio, Welbeck ed il febbricitante Noce. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera. Lunedì, alle 10.30, primo allenamento in vista del match con l’Avellino, recupero del ventesimo turno in calendario mercoledì 22 gennaio alle 15.00.

Questi gli atleti a disposizione: PORTIERI 1 Jacopo Furlan 22 Miguel Ángel Martínez DIFENSORI 21 Kevin Biondi 26 Luca Calapai 28 Andrea Esposito 15 Giovanni Marchese 3 Moïse Emmanuel Mbende 20 Giovanni Pinto 13 Lorenzo Saporetti 5 Tommaso Silvestri CENTROCAMPISTI 27 Marco Biagianti 25 Orazio Di Grazia 30 Giulio Frisenna 19 Kalifa Manneh 32 Andrea Mazzarani 18 Giuseppe Rizzo 4 Bruno Leonardo Vicente ATTACCANTI 17 Maks Barisic 10 Alessio Curcio 11 Davis Curiale 8 Davide Di Molfetta 9 Matteo Di Piazza 7 Vincenzo Sarno