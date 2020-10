Catania, i convocati di Raffaele per il Bari

Vigilia di big match con il Bari per il Catania in campo domani al San Nicola alle ore 21. L’allenatore Giuseppe Raffaele ha convocato 23 giocatori per la partita valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C. Ancora assenti Dall’Oglio, Piccolo e Reginaldo. Tonucci in lista. Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera. Mercoledì, alle 15.30, primo allenamento in vista del match con la Vibonese, in calendario domenica 1 novembre alle 15.00.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

12 Salvatore Della Valle

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

24 Eros Pellegrini

20 Giovanni Pinto

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

21 Kevin Biondi

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

28 Michele Emmausso

7 Alessandro Gatto

19 Kalifa Manneh

31 Emanuele Pecorino

17 Enrico Piovanello

9 Manuel Sarao