Catania, il 18 la presentazione di maglie e sponsor

Il Catania in questa stagione indosserà le maglie griffate Nike

Mercoledì 18 agosto alle 12.00 in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village, il Calcio Catania presenterà le divise ufficiali da gioco per la stagione 2021/22 ed illustrerà i contenuti degli accordi con gli sponsor. Il club etneo ha già annunciato che le maglie del Catania saranno della Nike e non più Givova.