Catania inizia il 2020 senza squilli: a Francavilla è 0-0

Al debutto nel 2020 allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, il Catania ha pareggiato col punteggio di 0-0 contro la Virtus nel match valido per la seconda giornata di Serie C. Nessun gol da tre punti oggi nel piccolo sintetico dove ha regnato un sostanziale equilibrio. Meglio il Catania nel primo tempo con diverse occasioni fallite così come i padroni di casa vicini al gol maggiormente nel secondo tempo. Nella ripresa infatti il Catania ha abbassato il baricentro e la Virtus è stata pericolosa ma un grande Furlan ha evitato la sconfitta alla squadra rossazzurra. Da segnalare l’incidente a Pinto nei minuti di recupero con il calciatore del Catania che ha perso i sensi in campo uscendo in barella. Il punto di Francavilla non spinge in alto il Catania che resta in zona anonima della classifica.

CRONACA – In avvio di gara Catania con il 4-2-3-1: difesa confermata in blocco e con cerniera bassa di metà campo formata da Rizzo e Dall’Oglio. Sorpresa con Barisic dal 1’ in campo. La Virtus con il 3-5-2 con Perez e Vazquez attaccanti argentini. Primo tempo con le due squadre che non si sono tanto dedicate alla fase difensiva. I padroni di casa in diverse circostanze si sono resi pericolosi con Perez e Zenuti. Baricentro tattico alto per il Catania, che ha cercato quasi sempre la manovra palla a terra giungendo al cross in un paio di occasioni. Di Molfetta ha sciupato una colossale occasione al 17’. Di Piazza di testa ha spedito di poco alto al 40’. Nella ripresa la Virtus è andata diverse volte vicina al vantaggio ma Furlan è stato bravissimo al 52’ su Perez e al 58’ su Mastropietro. Straordinaria al 64’ la risposta del portiere etneo su colpo di testa di Vazquez. Il match molto nervoso nel finale si è concluso a reti inviolate.

TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

Virtus Francavilla (3-4-3): Poluzzi; Sparandeo, Tiritiello (dal 70′ Nunzella), Caporale; Delvino, Risolo (dal 70′ Di Cosmo), Zenuni (dall’80’ Bovo), Albertini; Perez, Vazquez, Mastropietro (dal 94′ Marozzi). A disposizione: De Luca, Costa; Castorani, Puntoriere, Calcagno, Sarcinella. Allenatore: B. Trocini.

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai, Esposito, Silvestri, Pinto; Biondi (dal 63′ Sarno), Rizzo, Dall’Oglio (dal 76′ Biagianti); Di Molfetta (dall’88’ Manneh), Di Piazza (dall’88’ Curiale), Barisic. A disposizione: Martinez; Noce, Mbende, Saporetti, Marchese, Distefano. Allenatore: C. Lucarelli.

Ammoniti: Mastropietro (V), Tiritiello (V), Zenuni (V), Biondi (C), Delvino (V).

Espulsi: nessuno.

Note: calci d’angolo 4-3; recupero 0′ p.t; 5′ s.t.