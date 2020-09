Al Catania potrebbe arrivare un attaccante con un passato in Serie A. Nel mirino del club etneo sembra essere finito l’esperto attaccante classe ’83 Reginaldo Ferreira da Silva, nell’ultima stagione protagonista con la maglia della Reggina (sei gol in trenta presenze complessive tra Campionato e Coppa Italia). Secondo quanto raccolto da TuttoC.com si stanno intensificando i contatti per portare il brasiliano in rossazzurro.