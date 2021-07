Catania, interruzione del rapporto con Givova: nota dell’a.u. Nico Le Mura

Una vicenda che rischia di farsi ingarbugliata

Con riferimento al comunicato stampa diffuso oggi da Givova, l’amministratore unico del Calcio Catania Nico Le Mura puntualizza: “Alla luce di ripetuti e gravi inadempimenti in merito al contratto di sponsorizzazione, relativi alla tempistica delle forniture e ad altre importanti clausole dell’accordo precedentemente stipulato, Givova da tempo non fornisce al Catania le ovvie e doverose garanzie di affidabilità. La società Calcio Catania aveva stipulato un nuovo contratto con Givova sulla scorta di certe rassicurazioni fornite, che si sono rivelate immediatamente mendaci come le promesse fatte dalla società campana. Il comportamento di Givova ha determinato danni enormi e interrotto irreparabilmente quel rapporto fiduciario esistente alla base di ogni contratto di tal genere. Non c’è alcuna “notizia infondata”: la scelta di avvalersi di altro sponsor tecnico è stata ufficializzata con un comunicato stampa. Givova non è più il nostro sponsor tecnico. Ci riserviamo di agire giudizialmente per qualsiasi caso di utilizzo non autorizzato del marchio Calcio Catania”.