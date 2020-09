Catania, Izco riflette ma la firma sembra a un passo

Un ritorno clamoroso starebbe per profilarsi a Torre del Grifo. Il Catania infatti è pronto a riabbracciare Mariano Izco il centrocampista che tanto fece bene in Serie A siglando anche un incredibile gol alla Juventus nella storica vittoria a Torino per 2-1 dell’undici rossazzurro allenato da Mihajlovic. Il club etneo ha già parlato nella scorsa settimana con il calciatore argentino e pare vicina la firma. Izco ha avuto altre proposte da tre club di C e uno di B ma il richiamo che arriva dalle pendici dell’Etna è forte e il calciatore potrebbe decidere di sposare il progetto di mister Raffaele. Il Catania ha offerto un contratto annuale con opzione di rinnovo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Izco è attualmente svincolato dopo l’esperienza nelle file della Juve Stabia.