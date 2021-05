Catania, la mossa di Tacopina spaventa la Sigi

L'astuto avvocato ha giocato d'anticipo

Il sipario sta per calare sulla trattativa in corso tra la Sigi e Joe Tacopina. Il tycoon americano ha fatto sapere che mercoledì farà l'ultima offerta e sarà quella definitiva. Alla Sigi sicuramente non piacerà questa nuova offerta, ma è l'ultimo tentativo dell'avvocato newyorkese per convincere l'avv. Giovanni Ferraù & C. a cedergli la società. L'astuto imprenditore italoamericano gioca d'anticipo ben sapendo che difficilmente la Sigi può rifiutare l'offerta non avendo soluzioni alternative nell'immediato e a pochi giorni da scadenze importanti. Serve liquidità immediata per dare ossigeno al Calcio Catania e salvare la matricola 11700.