Catania, l’ex Baiocco a ISP: “Ecco perchè chi compra il club fa un grande affare. Nascerà mia accademia per…”

Davide Baiocco ex calciatore del Catania dice la sua ai microfoni di Itasportpress.it sulla situazione societaria del club di via Magenta che potrebbe cambiare proprietario visto che c’è una trattativa in atto con una cordata di imprenditori rappresentati da Maurizio Pellegrino.

L’AFFARE – Io comprerei il Catania se fossi un imprenditore, ma come in tutte le trattative commerciali prima vorrei vedere cosa compro -sottolinea Baiocco a Itasportpress-. Le potenzialità sono enormi visto che a Catania si vive e si respira calcio 7 giorni su 7. Se si lavora sul brand, sulla tecnologia digitale, sui social, sull’immagine, sulle strutture, sullo scouting e sui giovani, il prodotto Catania sarà senza dubbio vincente. Un bel progetto d’impresa con persone giuste e il Calcio Catania decolla come fece la Juventus 10 anni fa. Copiando i modelli migliori di altri club storici, la Serie A arriverà tranquillamente. Non so se ci sia la volontà di cedere la società da parte del patron Pulvirenti e non avendo informazioni dirette non voglio aprire bocca, sarebbe irrispettoso e poco serio da parte mia. Purtroppo nel calcio non si programma a lungo termine ed è per questo che io non sto più dentro questo sistema, il calcio va trattato come un’azienda. Io amo questo mondo e se fossi un dirigente di club farei degli investimenti mirati ripeto partendo dalla programmazione. I risultati verranno da se ma non bisogna pensare solo alla prima squadra.

ACCADEMIA CALCIO A CATANIA – Entro 5 anni aprirò un’accademia calcio puntando sullo sviluppo del potenziale umano dove il calciatore verrebbe seguito a 360 gradi, dalla comunicazione alla leadership. Nel calcio conta molto la gestione dell’emotività e non solo la tecnica e la tattica. Farei svolgere ai partecipanti anche un percorso di gestione delle finanze visto che oggi è anche importante questa componente per un atleta. Molti calciatori a fine carriera si devono reinventare qualcosa e introdurre nel mondo del lavoro ma non sempre sanno bene come muoversi. Il percorso che ho ideato coinvolgerebbe anche i bambini dai 7 anni in su’ fino all’età adulta. Con la mia attività di business sto lavorando per avviare presto questo mio nuovo percorso e sto sviluppando contatti con persone che lavorano nel campo della formazione come Roberto Re che come tutti sanno è mental coach di diversi sportivi di altissimo livello. Entro 5 anni spero di alzare il sipario.