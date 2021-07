Catania, l’ora degli stipendi di giugno è vicina

Il club etneo lunedì prossimo deve saldare gli stipendi di giugno

La dirigenza del Catania si divide tra calciomercato e pagamento degli stipendi. Lunedì 2 agosto dovranno essere pagati gli stipendi di giugno a calciatori e staff tecnico. La scadenza è obbligatoria pena una penalizzazione di punti in classifica, ma la somma da pagare non è eccessiva e la Sigi non dovrebbe avere problemi a saldare le mensilità. Per Irpef e Inps c'è più tempo visto che alle società calcistiche è stato concesso di poter pagare il 16 settembre. Le scadenze federali dunque non rappresentano per il Catania un ostacolo.