Catania, Maldonado: “Il derby con il Palermo penso sia equilibrato”

Sale la febbre da derby a Catania che lunedì sfiderà il Palermo. Iil regista rossazzurro Luis Alberto Maldonado al quotidiano La Sicilia ha affermato: “Siamo fiduciosi, sappiamo quale sia la nostra qualità e quale la quantità che portiamo in dote. Cercheremo di fare il meglio. Senza dubbio è ‘la’ partita. Prevedo molto equilibrio, peccato non ci sia il pubblico. Io vivo in Italia da undici anni e ho sempre sentito parlare del derby. In tv osservavo le fasi salienti delle gare, ammiravo Pastore, Cavani, gli argentini in rossazzurro. Il mondo intero del calcio parlava di questa sfida”. Sulla sua esperienza nelle file etnee ha quindi evidenziato: “Mi sono subito trovato bene a Catania, dal primo giorno. Mi hanno accolto alla grande, mi piace molto il calore dei tifosi. Spero che Catania sia un punto di partenza. Peccato il club sia in C, merita ben altro e noi speriamo di risollevare le sorti di questa bellissima realtà calcistica”.