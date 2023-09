Catania, nessuna amichevole in programma per domenica 10 settembre

Dopo l'annuncio ufficiale del rinvio della gara tra Brindisi e Catania a causa delle condizioni dello stadio "Iacovone" di Taranto (clicca qui per conoscere tutti i dettagli sulla vicenda ), il club rossazzurro dovrà chiaramente riprogrammare i prossimi impegni. Tuttavia, come raccolto dalla redazione di Itasportpress , la squadra di Luca Tabbiani non sosterrà alcuna amichevole nella giornata di domenica 10 settembre.

Per i rossazzurri dunque diversi giorni senza gare ufficiali, in attesa di riprendere il campionato diSerie C il prossimo 17 settembre, giornata in cui al "Massimino" arriverà il Picerno (ore 20.45).