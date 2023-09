A seguito di quanto annunciato in queste ore dalla Curva Nord sul caso dei seggiolini rotti al "Massimino" (qui tutti i dettagli), è arrivato il commento dell'assessore allo sport, Sergio Parisi. "Apprezzo moltissimo il gesto della Curva Nord, soprattutto per il suo alto valore simbolico: gli atti di vandalismo non hanno nulla a che fare con il tifo, con la passione, con il senso di appartenenza che contraddistingue chi ama i colori rossazzurri" - ha spiegato.