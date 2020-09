Catania, Pellegrino: “La scelta di Raffaele vi spiego come è nata”

Da Lucarelli a Raffaele il Catania ha voltato pagina affidando la panchina a un tecnico emergente. Maurizio Pellegrino, direttore dell’area tecnica del Catania, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato della scelta di mister Giuseppe Raffaele per la panchina rossoazzurra: “Ho sempre pensato che Raffaele dovesse essere l’allenatore del Catania. In primis perché ha sempre esibito un calcio molto propositivo, brillante, che ci piace. L’altro valore aggiunto è che ha ottimizzato, con una valorizzazione generale, tutto ciò che ha allenato, dai più giovani ai meno giovani. Credo sia arrivato il momento che il Catania possa giocare da Catania, cioè possa entrare in campo cercando di vincere le partite in maniera determinante, con la mentalità propositiva che ha il mister nel produrre più gioco possibile. Per quanto riguarda la trattativa, sono stato rispettoso, muovendomi nei limiti consentiti. Ho sempre pensato che la squadra dovesse partire con un allenatore e quindi avevo determinate scadenze. Ma sempre rispettando il Potenza”.

