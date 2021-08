Catania, presentate le nuove maglie

Appuntamento oggi importante per tutti i tifosi che hanno potuto conoscere la maglia del Catania per la stagione 2021/22

Avv. Ferraù: "Investitori maltesi hanno chiesto solo una collaborazione esterna e non un ingresso in società. Contiamo di trovare un imprenditore forte che investa subito e nelle more gestiremo il club con oculatezza. La situazione debitoria è devastante e gli investitori scappano. Garantisco che la stagione verrà portata a termine anche senza l'intervento di nuovi investitori. Ai tifosi non deve interessare se noi dobbiamo restituire i soldi ai maltesi, spetta a noi soci Sigi questo. Le scadenze verranno affrontate come l'anno passato. Purtroppo non abbiamo rispettato la scadenza del 2 agosto con gli stipendi per un impegno improvviso di natura fiscale che non ci aspettavamo."